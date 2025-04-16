Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,82 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 17 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 46,82 грн за один євро, тобто гривня втратила 21 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,24/41,27 грн/дол., а євро – 46,87/46,89 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 16 квітня знизився на 15 копійок і в середньому становить 41,40 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 40,75 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 30 копійок і складає 47,10 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,20 гривні за євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 16 квітня знизився на 10 копійок і становить 41,30 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок – до 47,10 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,60 гривні, а євро - за курсом 46,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

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