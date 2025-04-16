Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 47,17 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 16 квітня, знизився на 10 копійок і становить 41,30 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок – до 47,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,60 гривні, а євро - за курсом 46,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу залишився незмінним і складає 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 16 квітня, подешевшав на 22 копійки – до 47,17 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 16 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,18 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Так, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 46,61 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 42 копійки.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 40,89 грн/дол., а продати долар можна за курсом 40,75 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складає 46,70 грн/євро, а курс продажу - 46,40 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 16 квітня, складає 83 660 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 448 200 грн.

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