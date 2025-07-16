Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,52 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 17 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,81 гривні за долар, тобто українська валюта зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,52 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 28 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,85/41,88 грн/дол., а євро - 48,62/48,64 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 41,73 гривні за долар, а продати долар можна за курсом 41,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,10 грн/євро, а курс продажу - 48,81 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 16 липня не змінився і становить 41,99 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 15 копійок і складає 49,15 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 41,39 гривні, а європейську - за курсом 48,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

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