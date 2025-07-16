Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 16 липня, не змінився і становить 41,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 49,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,39 гривні, а євро - за курсом 48,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 16 липня, також не змінився і складає 49,26 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 16 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,82 гривні за долар, тобто українська валюта зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті Нацбанка, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,80 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 10 копійок.

Курс долара до гривні в банках 16 липня знизився на 3 копійки і складає 42,02 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,55 гривні за долар.

Воднлчас середній курс євро до гривні знизився на 14 копійок і складає 49,14 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,43 гривні за євро.

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