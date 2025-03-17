Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,16 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 18 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 45,16 гривні за один євро, тобто гривня зросла також на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,47/41,50 грн/дол., а євро – 45,19/45,21 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 41,50 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,30 грн/євро, а курс продажу - 45,10 грн/євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України знизився на 5 копійок і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився також на 5 копійок і складав 45,45 гривні за євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 17 березня подешевшав на 1 копійку і становить 41,69 гривні за долар. Курс євро в банку зріс на 5 копійок і складав 45,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,09 гривні, а євро – за курсом 44,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

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