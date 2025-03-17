Продати долар можна в середньому за курсом 41,25 грн, євро – 44,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 17 березня, знизився на 5 копійок і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився також на 5 копійок і складає 45,45 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,90 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,50 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,30 грн/євро, а курс продажу - 45,10 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 17 березня, складає 83 546 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 470 290 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 17 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабилася. Так, офіційний курс євро встановлений на рівні 45,23 гривні за один євро, тобто гривня втратила 23 копійки, порівняно з попереднім показником.

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