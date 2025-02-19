Продати долар можна в середньому за курсом 41,40 грн, євро – 43,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 19 лютого, зріс на 2 копійки і в середньому становить 41,95 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 43,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,30 грн за євро.

Який зараз курс в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці подорожчав до 41,75 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 41,75 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,90 грн/євро, курс продажу - 43,70 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 19 лютого, складає 95 652 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 985 250 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 19 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,57 грн/дол., тобто гривня послабилася на 1 копійку. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,47 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

При цьому аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,30 до 42,20 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,40 до 42,10 грн/дол.

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