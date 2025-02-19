Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 43,86 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 19 лютого, зріс на 6 копійок і становить 41,85 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 43,85 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 грн, євро – за курсом 42,85 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 41,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 19 лютого, також залишився незмінним – 43,86 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 19 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,57 грн/дол., тобто гривня послабилася на 1 копійку.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,47 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні вранці подорожчав до 41,75 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 41,75 грн. Курс готівкового євро в обмінниках складає 43,90 грн/євро, а курс продажу - 43,70 грн/євро.

При цьому аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,30 до 42,20 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,40 до 42,10 грн/дол.

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