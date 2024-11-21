Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 21 листопада, не змінився і становить 41,60 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні також незмінний і складає 44,20 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 грн, євро – за курсом 43,20 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 20 копійок – до 44,05 грн.

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Нацбанк встановив на 21 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,56 гривень за один євро. Таким чином, гривня зміцнилася одразу на 13 копійок.

В обмінниках Києва курс долара сьогодні становить 41,60 грн/дол., що на 5 копійок дорожче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,60 грн. Курс готівкового євро не змінився і складає 44,15 грн/євро, курс продажу - 44,00 грн/євро.

На думку аналітика Олексія Козирєва, курс купівлі та продажу готівкового долара до 22 листопада в банках України буде в межах від 40,90 до 41,80 грн., а в обмінниках - від 41,10 до 41,75 грн.

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