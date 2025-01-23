Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,67 грн/євро.

Національний банк України встановив на пʼятницю, 24 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,98 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок.

Щодо європейської валюти гривня також зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на пʼятницю встановлений на рівні 43,67 грн за один євро, тобто гривня зросла на 20 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,98/42,01 грн/дол., євро – 43,69/43,70 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в банках 23 січня знизився на 20 копійок і в середньому становить 42,45 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,90 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 8 копійок і складає 44,28 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,55 грн за євро.

У валютних обмінниках середня вартість долара сьогодні вранці впала до 42,37 грн/дол., а продати долар можна за 42,35 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,25 грн/євро, курс продажу - 44,10 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 23 січня знизився на 10 копійок і становить 42,40 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 15 копійок і складає 44,35 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,80 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

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