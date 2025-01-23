Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,55 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 23 січня, знизився на 10 копійок і становить 42,40 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 15 копійок і складає 44,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,80 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" в четвер не змінився та складає 42,55 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 23 січня, також залишився на попередньому рівні і складає 44,25 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк на 23 січня встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 42,03 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 14 копійок. Офіційний курс європейської валюти було встановлено на рівні 43,87 грн за євро, тобто гривня знизилася на 23 копійки.

Готівковий курс долара до гривні в банках 23 січня знизився на 20 копійок і в середньому становить 42,45 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,90 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 8 копійок і складає 44,28 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,55 грн за євро.

Слід зазначити, що на світовому ринку долар торгувався у вузьких діапазонах щодо основних валют. Валюта "застрягла" через відсутність конкретних заяв щодо мит від президента США Дональда Трампа.

Вас також можуть зацікавити новини: