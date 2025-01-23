Продати долар можна в середньому за курсом 41,90 грн, євро – 43,55 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 23 січня, знизився на 20 копійок і в середньому становить 42,45 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,90 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 8 копійок і складає 44,28 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,55 грн за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці впала до 42,37 грн/дол., а продати долар можна за 42,35 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,25 грн/євро, курс продажу - 44,10 грн/євро.

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Курс біткоїна в гривнях

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 23 січня, складає 102 518,80 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 321 810,90 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 23 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,03 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 14 копійок. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,87 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 23 копійок.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що курс долара в Україні до кінця цього тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,80 до 43,00 грн/дол., а в обмінниках - від 42,00 до 43,00 грн/дол.

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