Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,20 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 5 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,48 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 47,20 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 23 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,50/41,53 грн/дол., а євро - 47,33/47,35 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в банках України 4 червня подешевшав на 3 копійки і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,23 гривні за долар.

Середній курс євро знизився на 10 копійок і складає 47,75 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,00 гривень за євро.

Курс долара у "ПриватБанку" сьогодні знизився на 10 копійок і становить 41,72 гривні за долар. При цьому курс євро подешевшав також на 10 копійок і складає 47,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,12 гривні, а євро - за курсом 46,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

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