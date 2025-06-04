Продати долар можна в середньому за курсом 41,23 грн, а євро – 47,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 4 червня, подешевшав на 3 копійки і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,23 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 10 копійок і складає 47,75 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,00 гривень за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,38 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,48 грн/євро, а курс продажу - 47,30 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 4 червня, складає 105 387 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 383 620 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Аналітик Олексій Козирєв спрогнозував, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня перебуватиме в межах 41,1- 41,9 грн/дол., а в обмінниках - від 41,2 до 41,8 грн/дол. Котирування долара на міжбанку 2-6 червня, за його прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,30 до 41,75 гривні.

Згідно з прогнозом аналітика, курс євро перебуватиме в межах коридору 46,20-48 грн/євро, а в обмінниках - від 46,30 до 47,90 гривні.

Вас також можуть зацікавити новини: