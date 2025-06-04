Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 47,85 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 4 червня, знизився на 10 копійок і становить 41,72 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав також на 10 копійок і складає 47,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,12 гривні, а євро - за курсом 46,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 4 червня, знизився на 23 копійки – до 47,85 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,38 гривні. Водночас курс готівкового євро сьогодні складає 47,48 грн/євро, а курс продажу - 47,30 грн/євро.

Національний банк України встановив 4 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,64 грн/дол., тобто гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс євро встановлено на рівні 47,43 гривні за одиницю іноземної валюти, тобто українська національна валюта зміцнилася на 7 копійок.

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