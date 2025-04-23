Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,54 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 24 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,67 грн/дол., тобто гривня послабилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 47,54 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 17 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,70/41,73 грн/дол., а євро - 47,59/47,61 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середня курс долара сьогодні становив 41,38 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,23 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,75 грн/євро, а курс продажу - 47,30 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок 23 квітня складає 93 683 долари, а у гривні її ціна сьогодні склала 3 926 770 грн.

Курс долара у "ПриватБанку" у середу зріс на 15 копійок і становить 41,70 гривні за долар, як і днем раніше. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок – до 48,00 гривень за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 47,00 гривень за одиницю іноземної валюти.

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