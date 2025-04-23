Продати долар можна в середньому за курсом 41,15 грн, а євро – 47,05 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 23 квітня, зріс на 8 копійок і в середньому становить 41,68 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,15 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 47,98 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,05 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,38 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,23 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,75 грн/євро, а курс продажу - 47,30 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 23 квітня, складає 93 683 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 3 926 770 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 23 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,52 грн/дол., тобто гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними Нацбанку, щодо європейської валюти гривня трохи посилила позиції: офіційний курс євро на середу установлено на рівні 47,71 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок.

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