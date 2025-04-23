Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 47,85 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 23 квітня, зріс на 15 копійок і становить 41,70 гривні за долар, як і днем раніше. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок – до 48,00 гривень за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 47,00 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу подорожчав на 17 копійок і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 23 квітня, подешевшав на 46 копійок і становить 47,85 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 23 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,52 грн/дол., тобто гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними Нацбанку, щодо європейської валюти гривня трохи посилила позиції. Так, офіційний курс євро на середу установлено на рівні 47,71 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок.

Курс долара до гривні в банках України 23 квітня зріс на 8 копійок і в середньому становить 41,68 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,15 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 47,98 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 47,05 гривні за євро.

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