Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,69 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 1 січня 2025 року, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,03 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня значно посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,69 гривні за один євро, тобто гривня зросла одразу на 24 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,04/42,07 грн/дол., а євро – 43,70/43,72 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 42,50 грн/дол., а продати долар можна було за 42,35 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,40 грн/євро, а курс продажу - 44,15 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 31 грудня зріс на 15 копійок і становить 42,40 грн за долар. Курс євро подорожчав на 5 копійок і складає 44,40 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,80 грн, а євро – за курсом 43,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що курс долара у 2025 році буде коливатися, проте поступово гривня може послабитися до рівня у 46-47 грн/дол.

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