Продати долар можна в середньому за курсом 41,85 грн, євро – 43,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 31 грудня, зріс на 15 копійок і в середньому становить 42,45 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,85 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і становить 44,40 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,70 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,50 грн/дол., а продати долар можна за 42,35 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,40 грн/євро, курс продажу - 44,15 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 31 грудня, складає 93 296,13 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 939 695,37 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 31 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,04 грн/дол., тобто гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Це стало черговим історичним максимумом долара, який вперше перетнув позначку у 42 грн.

Протягом 2025 року послаблення гривні буде не більшим за 10-12%, вважає голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук. За його словами, обіцяної іноземними партнерами фінансової допомоги на 2025 рік цілком достатньо для того, щоб Нацбанк міг перекривати дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку.

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