Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,37 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 31 грудня, зріс на 15 копійок і становить 42,40 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 44,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,80 грн, євро – за курсом 43,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок складає 42,37 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні становить 44,25 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара в банках України 31 грудня зріс на 15 копійок і в середньому становить 42,45 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і становить 44,40 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,70 грн за євро.

В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 42,50 грн/дол., а продати долар можна за 42,35 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,40 грн/євро, а курс продажу - 44,15 грн/євро.

Нацбанк встановив на 31 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,04 грн/дол., тобто гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,93 гривні за один євро, тобто гривня знизилася одразу на 18 копійок.

Вас також можуть зацікавити новини: