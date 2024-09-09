Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,38 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 10 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,09 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, свою чергу, зросла в ціні. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 45,38 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 18 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,14/41,16 грн/дол., євро – 45,43/45,44 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 41,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,25 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився також на 5 копійок і складає 45,95 грн/євро (курс продажу – 45,80 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 9 вересня, знизився на 7 копійок і складає 41,30 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 45,95 грн за євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що цього тижня основні показники валютних змін відбуватимуться в нових валютних коридорах: на міжбанку 41-41,6 грн/дол. та 44-46 грн/євро, на готівковому ринку 41,2-41,8 грн/дол. та 44-46,5 грн/євро.

Вас також можуть зацікавити новини: