Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,32 грн, євро – 45,87 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 9 вересня, знизився на 7 копійок і складає 41,30 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 45,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,70 грн, євро – за курсом 44,95 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" знизився на 17 копійок і становить 41,32 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 21 копійку і складає 45,87 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 41,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,25 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився також на 5 копійок і складає 45,95 грн/євро (курс продажу – 45,80 грн/євро).

Національний банк України встановив на понеділок, 9 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,02 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,56 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з курсом п’ятниці.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що цього тижня основні показники валютних змін відбуватимуться в нових валютних коридорах: на міжбанку 41-41,6 грн/дол. та 44-46 грн/євро, на готівковому ринку 41,2-41,8 грн/дол. та 44-46,5 грн/євро.

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