Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,00 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 23 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,34 грн/дол., отже, гривня зміцнилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 45,00 грн/євро, тобто гривня зросла на 19 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,39/41,41 грн/дол., євро – 45,06/45,07 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 2 копійки і складає 41,93 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,83 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 3 копійки і складає 45,84 грн/євро (курс продажу – 45,68 грн/євро).

Курс долара у "ПриватБанку" у понеділок, 22 липня, залишився незмінним і складає 41,80 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і складає 45,85 грн за євро.

Економістка Dragon Capital та учасниця наглядової ради Центру економічної стратегії Олена Білан зазначила, що курс долара до кінця року може сягнути навіть 44 гривень, але Нацбанк точно не заганятиме його "в космос".

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