Продати долар можна в середньому за курсом 41,40 грн, євро – 45,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 20 липня, не змінився і складає 41,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 45,80 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,10 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 2 копійки і складає 41,93 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,83 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 3 копійки і складає 45,84 грн/євро (курс продажу – 45,68 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 22 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 грн/дол., отже, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником, що стало черговим історичним максимумом. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,19 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок.

За прогнозом економістки Dragon Capital Олени Білан, валютний курс до кінця року навіть може сягнути 44 грн за долар, однак Нацбанк точно не заганятиме його "в космос". За її словами, незважаючи на невизначеність щодо конкретної цифри, на кінець року точно не буде якогось неконтрольованого обвалу.

Вас також можуть зацікавити новини: