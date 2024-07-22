Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 45,87 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 22 липня, залишився незмінним і складає 41,80 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і складає 45,85 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 грн, євро – за курсом 44,85 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" знизився на 17 копійок і складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні незмінний – 45,87 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар знизився на 2 копійки і складає 41,93 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,83 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 3 копійки і складає 45,84 грн/євро (курс продажу – 45,68 грн/євро).

Національний банк України встановив на понеділок, 22 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 грн/дол., отже, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Це стало черговим історичним максимумом. Попередній рекорд був на рівні 41,46 грн/дол., такий курс НБУ встановлював на 18 липня.

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