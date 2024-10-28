Нацбанк підвищив долар: офіційний курс валют на вівторок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,70 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 29 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,33 грн/дол., таким чином, гривня знизилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, незначно зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 44,70 грн/євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,38/41,40 грн/дол., євро – 44,79/44,80 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара в банках України 28 жовтня зріс на 2 копійки і складає 41,57 грн за долар в середньому, продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,15 грн. Середній курс євро до гривні подорожчав на 5 копійок і складає 45,15 грн за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 44,50 грн.

Курс долара у "ПриватБанку" 28 жовтня зріс на 5 копійок і складає 41,55 грн за долар, а курс євро також не змінився і становить 45,15 грн за євро. Продати долар в банку можна за курсом 40,95 грн, євро – за курсом 44,15 грн.

У свою чергу експерти дали свої поради українцям щодо того, продавати чи купувати валюту на цьому тижні.

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