Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 28 жовтня, зріс на 5 копійок і складає 41,55 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 45,15 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 грн, євро – за курсом 44,15 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним – 45,05 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва курс долара сьогодні зріс на 3 копійки і складає 41,53 грн/долар в середньому, а продати американську валюту можна за 41,50 грн. Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 8 копійок і складає 45,18 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 45 грн/євро.

НБУ встановив на 28 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,31 грн/дол., таким чином, гривня знизилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс щодо євро встановлений на рівні 44,71 грн/євро, тобто гривня втратила 17 копійок.

У свою чергу експерти дали свої поради українцям щодо того, продавати чи купувати валюту на цьому тижні.

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