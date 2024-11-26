Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,68 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 27 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,50 грн/дол. Таким чином, українська валюта ослабла на 6 копійок порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлено на рівні 43,68 гривень за один євро, тобто гривня подешевшала на 21 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,58/41,60 грн/дол., євро - 43,64/43,66 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,73 грн/дол., що на 8 копійок дорожче вчорашнього показника, а продати долар можна за 41,65 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 16 копійок і становить 44,00 грн/євро, курс продажу - 43,80 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 26 листопада, зріс на 5 копійок і становить 41,70 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 15 копійок і становить 44,00 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 грн, євро - за курсом 43,00 грн за одиницю іноземної валюти.

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