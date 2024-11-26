Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 43,25 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 26 листопада, зріс на 9 копійок і в середньому становить 41,74 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 43,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,25 грн за євро.

Який курс долара на сьогодні у Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,73 грн/дол., що на 8 копійок дорожче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,65 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 16 копійок і складає 44,00 грн/євро, курс продажу - 43,80 грн/євро.

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Скільки 1 біткоїн у гривнях

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 26 листопада, складає 92 613,42 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 860 350,17 грн.

Курс долара в Україні – останні новини

НБУ встановив на 26 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,47 гривень за один євро, тобто гривня знизилася одразу на 48 копійок.

При цьому курс польського злотого 25 листопада досяг нового мінімуму. Після вихідних валюта втратила 18 копійок, але на ранок вівторка, 26 листопада, частково повернула свої позиції. За даними НБУ, станом на ранок 26 листопада курс злотого склав 10,06 гривні.

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