Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 43,86 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 26 листопада, зріс на 5 копійок і становить 41,70 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 15 копійок і складає 44,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 грн, євро – за курсом 43,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок незмінний і складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 19 копійок – до 43,86 грн.

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В обмінниках Києва курс долара сьогодні становить 41,73 грн/дол., що на 8 копійок дорожче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,65 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 16 копійок і складає 44,00 грн/євро, курс продажу - 43,80 грн/євро.

Нацбанк встановив на 26 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником. При цьому офіційний курс євро встановлений на рівні 43,47 гривень за один євро, тобто гривня знизилася одразу на 48 копійок.

До того ж курс польського злотого 25 листопада досяг нового мінімуму. Після вихідних валюта втратила 18 копійок, але на ранок вівторка, 26 листопада, частково повернула свої позиції. За даними НБУ, станом на ранок 26 листопада курс злотого склав 10,06 гривні.

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