Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,84 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 11 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,40 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 45,84 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 29 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,39/41,42 грн/дол., а євро – 46,05/46,07 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 41,26 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складав 45,95 грн/євро, а курс продажу - 45,62 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга складає 82 015 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 384 120 грн.

Курс долара у "ПриватБанку" 10 квітня подорожчав на 10 копійок і становить 41,45 гривні за долар. Курс євро зріс на 25 копійок до 45,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 гривні, а євро - за курсом 45,00 гривень за одиницю іноземної валюти.

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