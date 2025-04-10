Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,87 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 10 квітня, подорожчав на 10 копійок і становить 41,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 25 копійок до 45,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 гривні, а євро - за курсом 45,00 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 10 квітня, також залишився незмінним – 45,87 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 10 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції: офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 45,55 грн за один євро, тобто гривня знизилася одразу на 52 копійки.

Аналітики інвестгрупи ICU вважають, що зростання планових обсягів міжнародної фінансової допомоги у 2025 році може означати, що НБУ ще тривалий час утримуватиме курс гривні до долара на високому рівні, продаючи на ринку нові надходження зовнішніх кредитів.

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