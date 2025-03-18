Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,35 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 19 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,57 грн/дол., тобто гривня послабилася на 13 копійок.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 45,35 гривні за один євро, тобто гривня втратила 19 копійок, порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,57/41,60 грн/дол., а євро – 45,39/45,41 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 18 березня подорожчав на 1 копійку і становить 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 15 копійок і складає 45,65 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро – за курсом 44,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

Видання Reuters повідомило, що євро 18 березня сягнув найвищого рівня щодо долара більш ніж за п'ять місяців. На це вплинуло очікування, що парламент Німеччини проголосує за масштабне збільшення запозичень, яке може прискорити зростання найбільшої економіки Євросоюзу і всього регіону.

Вас також можуть зацікавити новини: