Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 45,87 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 18 березня, подорожчав на 1 копійку і становить 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 15 копійок і складає 45,65 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро – за курсом 44,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок не змінився і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 18 березня, подорожчав до 45,87 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 18 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок. Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 45,16 гривні за один євро, тобто гривня зросла також на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,65 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,50 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,50 грн/євро, а курс продажу - 45,28 грн/євро.

При цьому аналітики інвестгрупи ICU зазначили, що динаміка курсу протягом минулого тижня демонструє, що НБУ поступово збільшує коливання курсу гривні й може перейти до його подальшого ослаблення.

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