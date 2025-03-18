Водночас долар сягнув двотижневого максимуму щодо ієни.

Євро у вівторок, 18 березня, сягнув найвищого рівня щодо долара більш ніж за п'ять місяців. На це вплинуло очікування, що парламент Німеччини проголосує за масштабне збільшення запозичень, яке може прискорити зростання найбільшої економіки ЄС і всього регіону.

Видання Reuters пише, що водночас долар сягнув двотижневого максимуму щодо ієни, бо інвестори очікують результатів засідань Федеральної резервної системи та Банку Японії.

Ринок також стежитиме за розвитком подій навколо можливої мирної угоди між Росією та Україною, що позитивно вплине на євро.

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Курс євро зріс на 0,25% до 1,0945 долара - найвищого рівня з 10 жовтня 2024 року, коли валюта досягла позначки 1,0954 долара.

"Перспектива збільшення дефіциту в Європі призвела до зростання прибутковості європейських суверенних фондів цього місяця і припливу коштів у євро та британському фунті", - сказав Тьєррі Візман, стратег з глобальних валют і ставок у Macquarie.

Побоювання, що агресивна політика президента США Дональда Трампа може спровокувати ширше уповільнення економічного зростання, послабили долар.

Курс долара в Україні 18 березня

НБУ встановив на 18 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок. Офіційний курс євро встановлено на рівні 45,16 гривні за один євро, тобто гривня зросла також на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

При цьому в обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,65 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,50 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 45,50 грн/євро, а курс продажу - 45,28 грн/євро.

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