Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,50 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 21 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,16 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,50 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 13 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,18/42,21 грн/дол., євро – 43,53/43,55 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні знизився до 42,60 грн/дол., а продати долар можна за 42,50 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,15 грн/євро, курс продажу - 43,95 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 20 січня знизився на 5 копійок і становить 42,65 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні також подешевшав на 5 копійок і складає 44,10 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,05 грн, євро – за курсом 43,10 грн за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що на засіданні монетарного комітету НБУ регулятор може збільшити облікову ставку до 14%, відповідно ситуація на валютному ринку може набути ознак тимчасового спокою.

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