Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,74 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 20 січня, знизився на 5 копійок і становить 42,65 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні також подешевшав на 5 копійок і складає 44,10 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,05 грн, євро – за курсом 43,10 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок не змінився та складає 42,74 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 20 січня, збільшився до 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У банках України курс долара 20 січня знизився на 8 копійок і в середньому становить 42,60 грн за долар. Середній курс євро до гривні не змінився і складає 44,00 грн за євро.

В обмінниках Києва середній курс долара вранці 20 січня знизився до 42,60 грн/дол., а продати долар можна за 42,50 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,15 грн/євро, курс продажу - 43,95 грн/євро.

Нацбанк на 20 січня встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 42,13 грн/дол. Таким чином гривня зміцнилася на 4 копійки. А офіційний курс євро на понеділок було встановлено на рівні 43,37 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 5 копійок.

Видання Bloomberg писало, що долар знизився щодо більшості основних валют за кілька годин до другої інавгурації Дональда Трампа.

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