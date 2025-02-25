Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,79 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 26 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,74 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,79 грн за один євро, тобто гривня втратила 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,72/41,75 грн/дол., а євро – 43,81/43,83 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара зріс до 41,82 грн/дол., а продати долар можна за курсом – 41,74 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,98 грн/євро, а курс продажу - 43,80 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 25 лютого зріс на 5 копійок і становить 41,90 гривні за долар. Курс євро не змінювався і складає 44 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 гривні, а євро – за курсом 43 гривні за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що впродовж останніх днів лютого та на початку березня ситуація на валютному ринку не вирізнятиметься новизною: коливання офіційного курсу долара відбуватимуться в межах 41,6 - 42,2 гривні.

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