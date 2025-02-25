Продати долар можна в середньому за курсом 41,45 грн, а євро – 43,48 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 25 лютого, зріс на 5 копійок і в середньому становить 42,05 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 44,09 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,48 грн за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках України

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці зросла до 41,82 грн/дол., а продати долар можна за курсом – 41,74 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,98 грн/євро, курс продажу - 43,80 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 25 лютого, складає 89 429 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 736 180 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 25 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,70 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро встановлений на рівні 43,64 гривні за один євро, тобто гривня втратила 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

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