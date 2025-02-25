Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,02 грн, а євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 25 лютого, зріс на 5 копійок і становить 41,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 44,00 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 гривні, а євро – за курсом 43,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 25 лютого, також залишився незмінним – 44,25 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 25 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,70 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,64 гривні за один євро, тобто гривня втратила 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні зріс до 41,82 грн/дол., а продати долар можна за курсом – 41,74 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складає 43,98 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 43,80 грн/євро.

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