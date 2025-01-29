Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,37 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 29 січня, не змінився і становить 42,30 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні, в свою чергу, подешевшав на 10 копійок і складає 44,45 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,70 грн, євро – за курсом 43,45 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу складає 42,37 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 29 січня, знизився до 44,25 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 29 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,02 грн/дол., тобто гривня послабилася на 7 копійок. Щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Так, фіційний курс євро в Україні встановлений на рівні 43,78 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 37 копійок.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить до 42,18 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,10 грн. Курс готівкового євро складає 44,25 грн/євро, курс продажу - 44,05 грн/євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначав, що курс валют в Україні в лютому може бути мінливим, проте банкір переконаний, що долар буде перебувати в межах 42-42,4 гривні.

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