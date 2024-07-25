У Нацбанку очікують зростання продажу валюти через збільшення нового врожаю.

Послаблення курсу гривні, яке спостерігалося останні місяці, було зумовлене збільшенням попиту на валюту, наразі очікується стабілізація ситуації.

"Ми спостерігали протягом двох місяців послаблення курсу гривні і, перш за все, воно було зумовлено розширенням чистого попиту. Що сприяло цьому: перш за все, зростання бюджетних видатків, яке ми спостерігаємо, і частина цих видатків матеріалізується в додатковому попиті на валюту. Також, безумовно, вплив мала валютна лібералізація – це достатньо великий пакет, який ми реалізували в травні", - повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу.

За його словами, поруч зі збільшенням попиту спостерігалося і зменшення пропозиції валюти – перш за все, іде мова про аграрний сектор, де вичерпався ефект врожаю минулого року.

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"Ми цю ситуацію тримали під контролем, аналізували, що відбувається, і вживали тактичних заходів щодо зміни певних підходів до інтервенцій. Відповідно, протягом останніх днів що ми спостерігаємо? Ми почали цей тиждень з офіційним курсом 41,49 грн/дол., на сьогодні довідковий курс на рівні 41,18. Тобто наші заходи були спрямовані на відновлення стійкості валютного ринку, у нас є достатній арсенал і ми будемо далі так працювати", - наголосив Гелетій.

Він повідомив, що у Нацбанку очікують зростання продажу валюти через збільшення нового врожаю. Також цьому має сприятиме експорт товару через наявний морський коридор, а також надходження міжнародної допомоги, що сприятиме нарощенню золотовалютних резервів.

"Коливання ми будемо забезпечувати помірні, тобто наше завдання, щоб гривня коливалася, відповідно до нашого стратегічного бачення, в обидва боки, що ми і спостерігаємо", - резюмував заступник голови НБУ.

В свою чергу, голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що на ринок повертається волатильність, заради чого і був запроваджений режим керованої гнучкості валютного курсу.

"Однак я вчергове спостерігаю, як реагують на волатильність заголовки. Девальвація – я завжди це кажу - це просто "рок-зірка", а стабілізація завжди залишається поза увагою, вона не має клікбейт-ефекту, і це, на мою думку, створює додатковий психологічний тиск. Адже коли відбувається певна волатильність і курс девальвує, заголовки рясніють. Коли ситуація змінюється і на ринок повертається стабільність… це залишається поза увагою. Все це додає динаміки і без того складному психологічному тиску і сприйняттю ситуації", - сказав він.

Пишний висловив впевненість, що вже найближчим часом ситуація на валютному ринку стабілізується, принаймні НБУ "зробить все від нього залежне, щоб збалансувати очікування".

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