Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 25 липня, знизився на 12 копійок і складає 41,58 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 35 копійок і складає 45,30 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,98 грн, євро – за курсом 44,30 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" знизився на 18 копійок і складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 21 копійку – до 45,25 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 9 копійок і складає 41,58 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,45 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 19 копійок і складає 45,27 грн/євро (курс продажу – 45,05 грн/євро).

Національний банк України встановив на четвер, 25 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 44,70 грн/євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що зараз Україна перебуває у режимі керованої гнучкості, і це визначатиме, яким буде курс наприкінці літа.

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