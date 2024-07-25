Продати долар можна в середньому за курсом 41,15 грн, євро – 44,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 25 липня, знизився на 10 копійок і складає 41,65 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 20 копійок і складає 45,35 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,70 грн за євро.

Який курс на сьогодні у Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 9 копійок і складає 41,58 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,45 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 19 копійок і складає 45,27 грн/євро (курс продажу – 45,05 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 25 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 44,70 грн/євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

Курс долара у "ПриватБанку" у середу, 24 липня, знизився на 5 копійок і складавє 41,70 грн за долар. Курс євро у фінустанові вчора подешевшав на 5 копійок і складав 45,65 грн за євро.

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