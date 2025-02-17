Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,52 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 18 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,56 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок.

Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,52 грн за один євро, тобто гривня зросла також на 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,54/41,57 грн/дол., а євро – 43,51/43,53 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні вранці знизилася до 41,70 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 41,70 грн. Курс готівкового євро складає 43,95 грн/євро, а курс продажу - 43,75 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 17 лютого знизився на 7 копійок і становить 41,88 гривні за долар. Курс євро залишився незмінним і складає 43,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,28 гривні, а євро – за курсом 42,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що наступного тижня курсові коливання на валютному ринку можуть бути незначними і досить мізерними, а між курсами міжбанку та готівкового ринку буде досягнуто паритету.

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