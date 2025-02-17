Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 17 лютого, подешевшав на 20 копійок і в середньому становить 42,00 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,40 грн за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 44,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,40 грн за євро.
Курс долара в обмінниках
У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці знизилася до 41,70 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 41,70 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,95 грн/євро, курс продажу - 43,75 грн/євро.
Курс біткоїна до долара
Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 17 лютого, складає 96 121 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 984 180 грн.
Курс валют в Україні – останні новини
Національний банк України встановив на 17 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,63 грн/дол., тобто гривня зросла на 17 копійок. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,59 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 15 копійок.
Ситуація на валютному ринку в Україні у 2025 році обіцяє бути стабільною та прогнозованою, а НБУ переслідує головну мету - стабільність на ринку. Член Ради Нацбанку Василь Фурман зазначив, що регулятор не ставить перед собою конкретної мети щодо рівня курсу валют.