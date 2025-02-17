Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,02 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 17 лютого, знизився на 7 копійок і становить 41,88 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні залишився незмінним і складає 43,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,28 грн, євро – за курсом 42,95 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок залишився незмінним і складає 42,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 17 лютого, також не змінився – 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 17 лютого подешевшав на 20 копійок і в середньому становить 42,00 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 44,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,40 грн за євро.

Нацбанк встановив на 17 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,63 грн/дол., тобто гривня зросла на 17 копійок. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,59 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 15 копійок.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що наступного тижня курсові коливання на валютному ринку можуть бути незначними і досить мізерними, а між курсами міжбанку та готівкового ринку буде досягнуто паритету.

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