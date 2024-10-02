Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,71 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 3 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, залишилася на попередньому рівні. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 45,71 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,29/41,31 грн/дол., євро – 45,75/45,75 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 2 жовтня зріс на 5 копійок і складає 41,50 гривні за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 15 копійок і становить 46,25 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, євро – за курсом 45,25 гривні за одиницю іноземної валюти.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні послабився на 3 копійки і складає 41,45 гривні за долар в середньому, а продати долар можна за 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках знизився одразу на 20 копійок і складає 46,19 гривні за євро. При цьому курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 45,95 гривні за євро.

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