Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 46,30 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 2 жовтня, зріс на 5 копійок і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 15 копійок і становить 46,25 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 грн, євро – за курсом 45,25 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 22 копійки – до 46,30 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні послабився на 3 копійки і складає 41,45 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,40 грн. Курс готівкового євро в обмінниках знизився одразу на 20 копійок і складає 46,19 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 45,95 грн/євро.

НБУ встановив на 2 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанку щодо євро на середу встановлений на рівні 45,71 грн/євро, тобто гривня зміцнилася одразу на 44 копійки.

Також експерти дали українцям поради, що робити з валютою на цьому тижні - продавати чи купувати.

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